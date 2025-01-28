الشرطة الإسرائيلية تعتقل الشيخ رائد صلاح عقب دهم منزله

وكان محامي الدفاع عن الشيخ رائد صلاح قد صرح في وقت سابق اليوم بأن السلطات الإسرائيلية اقتحمت منزل الشيخ وحجزت ممتلكات لجان إفشاء السلام بذريعة أنها امتداد لنشاط الحركة داخل الخط الأخضر.
وقالت مصادر إن الشرطة الإسرائيلية استدعت عددا من أعضاء لجنة إفشاء السلام للتحقيق عقب اعتقال الشيخ رائد صلاح.
وأضافت المصادر أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أصدر أمرا بحجز ممتلكات لجان إفشاء السلام وجمعية السلم الاجتماعي للإصلاح والتحكيم بشبهة ارتباطها بالحركة الإسلامية.
يذكر أن الشيخ رائد صلاح تعرض للاعتقال والمحاكمة مرارا، ووُجهت له تهم بينها "التحريض على الإرهاب"، وأمضى عدة سنوات في السجون الإسرائيلية.
وكان دفاعه المستمر عن المسجد الأقصى في مواجهة حملات التهويد الإسرائيلية من أبرز أسباب الملاحقات والتضييقيات التي تعرض لها خلال سنوات طويلة.
الجزيرة
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يهدم مسجدا في جنين و"الأوقاف" الفلسطينية تستنكر
-
هآرتس: صور الحشود العائدة حطمت وهم النصر الكامل لنتنياهو
-
الاحتلال يجبر الفلسطينيين على مغادرة منازلهم في مخيم طولكرم
-
المحرر محمد زايد: سمعت "يابا" بعد 20 عامًا
-
النازحون يتدفقون لليوم الثاني إلى شمال غزة
-
الاحتلال يصعد عدوانه على الضفة ويهجر آلاف العائلات بجنين وطولكرم
-
الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة
-
قوات الاحتلال تقتحم بلدة قفين شمالي طولكرم