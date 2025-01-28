 
الثلاثاء 2025-01-28 04:31 م
 

الشرطة الإسرائيلية تعتقل الشيخ رائد صلاح عقب دهم منزله

الشيخ رائد صلاح
الشيخ رائد صلاح
الثلاثاء، 28-01-2025 02:10 م
الوكيل الإخباري-   أفادت مصادر أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت اليوم الثلاثاء الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية المحظورة في الخط الأخضر بعد دهم منزله في أم الفحم.اضافة اعلان


وكان محامي الدفاع عن الشيخ رائد صلاح قد صرح في وقت سابق اليوم بأن السلطات الإسرائيلية اقتحمت منزل الشيخ وحجزت ممتلكات لجان إفشاء السلام بذريعة أنها امتداد لنشاط الحركة داخل الخط الأخضر.

وقالت مصادر إن الشرطة الإسرائيلية استدعت عددا من أعضاء لجنة إفشاء السلام للتحقيق عقب اعتقال الشيخ رائد صلاح.

وأضافت المصادر أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أصدر أمرا بحجز ممتلكات لجان إفشاء السلام وجمعية السلم الاجتماعي للإصلاح والتحكيم بشبهة ارتباطها بالحركة الإسلامية.

يذكر أن الشيخ رائد صلاح تعرض للاعتقال والمحاكمة مرارا، ووُجهت له تهم بينها "التحريض على الإرهاب"، وأمضى عدة سنوات في السجون الإسرائيلية.

وكان دفاعه المستمر عن المسجد الأقصى في مواجهة حملات التهويد الإسرائيلية من أبرز أسباب الملاحقات والتضييقيات التي تعرض لها خلال سنوات طويلة.

الجزيرة

 
gnews

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