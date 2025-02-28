 
الجمعة 2025-02-28 02:58 ص
 

الشرطة الإسرائيلية تعزز انتشارها بالقدس المحتلة

الشرطة الإسرائيلية تعزز انتشارها بالقدس المحتلة
الشرطة الإسرائيلية تعزز انتشارها بالقدس المحتلة
الجمعة، 28-02-2025 01:29 ص
الوكيل الإخباري-   قالت القناة 14 الإسرائيلية إن الشرطة تعتزم نشر قوات إضافية في القدس المحتلة، وخاصة في محيط المسجد الأقصى، مع بداية شهر رمضان.اضافة اعلان


وقدرت القناة زيادة أعداد عناصر الشرطة بنحو ألفين، مشيرة إلى أن الانتشار الأمني المكثف سيكون في أماكن واسعة بمدينة القدس ومداخلها ومخارجها وعلى مفترقات كثيرة حولها.

تأتي هذه التعزيزات الأمنية بعد أن قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقييد وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، حيث لن تسمح سوى لـ10 آلاف بالصلاة فيه.
 
gnews

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