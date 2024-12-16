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الشيخ خالد نبهان يلتحق بحفيدته "روح الروح"

من
أرشيفية
الإثنين، 16-12-2024 12:04 م

الوكيل الإخباري - أعلنت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الاثنين، عن استشهاد الشيخ خالد نبهان في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

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واشتهر الشيخ نبهان بعد انتشار فيديو له وهو يودع حفيدته الطفلة ريم، التي استشهدت نتيجة قصف الاحتلال لمنزله في غزة.

 

وكان روى الشيخ خالد نبهان "أبو ضياء" جد الشهيدة الطفلة ريم، والشهيد الطفل طارق، لـ"برنامج الوكيل" في تشرين الثاني 2023، تفاصيل استشهاد حفيديه في منزله الذي تعرض للقصف في قطاع غزة.

وقال نبهان في حينها إن القصف حصل ليلاً عندما ذهب جميع أفراد العائلة إلى النوم، حيث وقع شباك غرفته عليه هو وزوجته، ولكنه هم بالنهوض على الفور لإسعاف أفراد عائلته.

وأضاف أنه استطاع إنقاذ بعض أفراد عائلته المتواجدين في المنزل، وناشد الجيران لمساعدته بإسعاف باقي أفراد العائلة، حيث تعرض البعض لإصابات، فيما استشهدت الطفلة ريم "روح الروح" كما استشهد الطفل طارق، بسبب الإصابة.

 

ودخلت حرب "الإبادة الجماعيّة" التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 437 تواليًا، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

 


 
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