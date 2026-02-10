الثلاثاء 2026-02-10 02:33 م

الشيخ: طالبنا مؤسسات الدولة بعدم التعامل مع الإجراءات الاحتلالية ورفضها

الثلاثاء، 10-02-2026 12:29 م

الوكيل الإخباري- قال نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، الثلاثاء، إن القيادة الفلسطينية طالبت المؤسسات المدنية والأمنية كافة بعدم التعامل مع الإجراءات الاحتلالية ورفضها والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها في دولة فلسطين وفقاً للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة.

وأضاف الشيخ: "نهيب بالشعب الفلسطيني وصموده وثباته على أرض وطنه ورفضه القاطع للتعامل مع القوانين الاحتلالية، وآخرها ما أقرته الحكومة الإسرائيلية قبل عدة أيام، والتي تتناقض مع القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية".


وجدد الشيخ، مطالبته للمجتمع الدولي بالوقوف بحزم في وجه الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل وتغولها الاحتلالي الاستيطاني العنصري.

 
 


ل

ب

ب

