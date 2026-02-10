الشيخ: طالبنا مؤسسات الدولة بعدم التعامل مع الإجراءات الاحتلالية ورفضها

وأضاف الشيخ: "نهيب بالشعب الفلسطيني وصموده وثباته على أرض وطنه ورفضه القاطع للتعامل مع القوانين الاحتلالية، وآخرها ما أقرته الحكومة الإسرائيلية قبل عدة أيام، والتي تتناقض مع القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية".
وجدد الشيخ، مطالبته للمجتمع الدولي بالوقوف بحزم في وجه الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل وتغولها الاحتلالي الاستيطاني العنصري.
