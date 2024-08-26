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الشيخ عكرمة صبري: نؤكد على إسلامية الأقصى

الشيخ عكرمة صبري إمام وخطيب المسجد الأقصى
الشيخ عكرمة صبري إمام وخطيب المسجد الأقصى
الإثنين، 26-08-2024 03:58 م

الوكيل الإخباري-   اكد الشيخ عكرمة صبري إمام وخطيب المسجد الأقصى للجزيرة ان لا حجة لبن غفير في ما يدعيه من حق لليهود في الأقصى.

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وأضاف "بن غفير فشل في ما يدعيه من مخططات ويريد الآن أن يفجر الوضع ليثبت أنه يفعل شيئا".


وزاد "نحمل الحكومة التي ينتمي إليها بن غفير المسؤولية عما يقول ونؤكد على إسلامية الأقصى ونحذر من الاقتراب منه".


وبين ان ما يقال من مشاريع هي مشاريع وهمية والأقصى سيبقى الأقصى.

 
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