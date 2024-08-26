الشيخ عكرمة صبري: نؤكد على إسلامية الأقصى

وأضاف "بن غفير فشل في ما يدعيه من مخططات ويريد الآن أن يفجر الوضع ليثبت أنه يفعل شيئا".
وزاد "نحمل الحكومة التي ينتمي إليها بن غفير المسؤولية عما يقول ونؤكد على إسلامية الأقصى ونحذر من الاقتراب منه".
وبين ان ما يقال من مشاريع هي مشاريع وهمية والأقصى سيبقى الأقصى.
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