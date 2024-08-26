الشيخ عكرمة صبري: نؤكد على إسلامية الأقصى

الوكيل الإخباري- اكد الشيخ عكرمة صبري إمام وخطيب المسجد الأقصى للجزيرة ان لا حجة لبن غفير في ما يدعيه من حق لليهود في الأقصى.

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وأضاف "بن غفير فشل في ما يدعيه من مخططات ويريد الآن أن يفجر الوضع ليثبت أنه يفعل شيئا".



وزاد "نحمل الحكومة التي ينتمي إليها بن غفير المسؤولية عما يقول ونؤكد على إسلامية الأقصى ونحذر من الاقتراب منه".