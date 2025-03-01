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الشيخ عكرمة صبري يدعو الفلسطينيين لشد الرحال للأقصى

غ
أرشيفية
السبت، 01-03-2025 08:43 ص
الوكيل الإخباري- هنأ خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان، داعيا الفلسطينيين إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى في القدس المحتلة، وعدم الاكتراث بالعقبات التي تفرضها السلطات الإسرائيلية.اضافة اعلان


وقال رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، في بيان، "نهنئ الأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، شهر الإنجازات والتضحيات، شهر الطاعات والقربات".

وأضاف "يحل علينا الشهر الفضيل ولا يزال شعبنا الفلسطيني صامدا في أرضه، رافضا الهجرة والتفريط".

وأشار إلى أن المسجد الأقصى لا يزال تحت الحصار، محذرا من إجراءات إسرائيلية متصاعدة بحق المسلمين القادمين للعبادة فيه.

وثمن الشيخ صبري، صمود الشعب الفلسطيني في أرضه وتضحياته في سبيل الحفاظ على عقيدته ومقدساته.
 
gnews

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فلسطين الشيخ عكرمة صبري يدعو الفلسطينيين لشد الرحال للأقصى



 




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