الصحة العالمية: إجلاء مصابي غزة بالمعدل الحالي يستغرق 10 سنوات

الوكيل الإخباري- قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس "نعبر عن قلقنا من بطء وتيرة الإجلاء الطبي العاجل لمرضى غزة".

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وأضاف "إجلاء 5383 مريضا فقط منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، من بينهم 436 فقط منذ إغلاق معبر رفح".