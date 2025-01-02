الصحة العالمية: إجلاء مصابي غزة بالمعدل الحالي يستغرق 10 سنوات

وأضاف "إجلاء 5383 مريضا فقط منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، من بينهم 436 فقط منذ إغلاق معبر رفح".
وبين "أكثر من 12 ألف مريض بحاجة لإجلاء طبي، وقد يستغرق ذلك 5-10 سنوات بالمعدل الحالي".
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