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الصحة العالمية: إجلاء مصابي غزة بالمعدل الحالي يستغرق 10 سنوات

ارشيفية
ارشيفية
الخميس، 02-01-2025 08:44 م

الوكيل الإخباري-   قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس "نعبر عن قلقنا من بطء وتيرة الإجلاء الطبي العاجل لمرضى غزة".

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وأضاف "إجلاء 5383 مريضا فقط منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، من بينهم 436 فقط منذ إغلاق معبر رفح".


وبين "أكثر من 12 ألف مريض بحاجة لإجلاء طبي، وقد يستغرق ذلك 5-10 سنوات بالمعدل الحالي".

 
gnews

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