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الصحة العالمية: إسرائيل تمنع دخول الأخصائيين الطبيين لغزة

سيارات إسعاف وأطباء في غزة
سيارات إسعاف وأطباء في غزة
الجمعة، 18-10-2024 09:25 ص

الوكيل الإخباري- قالت منظمة الصحة العالمية إن إسرائيل منعت دخول أخصائيين طبيين يسعون إلى دعم العيادات في قطاع غزة، مشيرة إلى أن 8 منظمات وأكثر من 50 موظفا متخصصا تأثروا منذ أغسطس/آب الماضي جراء الحصار الإسرائيلي.

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ووفقا للمنظمة، فقد كان من المقرر أن يقدم الأخصائيون الدعم الحيوي لمختلف الخدمات الطبية، بالإضافة إلى الدعم النفسي للعاملين في الرعاية الصحية في منشآت مثل مستشفى غزة الأوروبي ومستشفى ناصر.

 
gnews

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