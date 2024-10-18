الصحة العالمية: إسرائيل تمنع دخول الأخصائيين الطبيين لغزة

الوكيل الإخباري- قالت منظمة الصحة العالمية إن إسرائيل منعت دخول أخصائيين طبيين يسعون إلى دعم العيادات في قطاع غزة، مشيرة إلى أن 8 منظمات وأكثر من 50 موظفا متخصصا تأثروا منذ أغسطس/آب الماضي جراء الحصار الإسرائيلي.

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