الصحة العالمية: إسرائيل تمنع دخول الأخصائيين الطبيين لغزة

ووفقا للمنظمة، فقد كان من المقرر أن يقدم الأخصائيون الدعم الحيوي لمختلف الخدمات الطبية، بالإضافة إلى الدعم النفسي للعاملين في الرعاية الصحية في منشآت مثل مستشفى غزة الأوروبي ومستشفى ناصر.
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