الصحة العالمية: إعادة إعمار قطاع الصحة في غزة تتطلب 10 مليارات دولار

وقالت رينهيلده فان دي فيردت، ممثلة المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال إحاطة صحفية في جنيف: "تُقدّر الاحتياجات الإجمالية لقطاع الصحة في غزة بنحو 10 مليارات دولار على مدى 5 سنوات، تشمل إعادة الإعمار، واستعادة الخدمات الطبية، وتلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة، لا سيما لدى آلاف الأطفال والأشخاص المتضررين من النزاع: من شلل بسبب إصابات الرصاص، وبتر الأطراف، واحتياجات هائلة للرعاية النفسية".
وأضافت أن أكثر من 1800 منشأة صحية، تتراوح بين المستشفيات الكبرى مثل مستشفى الشفاء في مدينة غزة، ومراكز الرعاية الأولية والعيادات والصيدليات والمختبرات، قد تضررت جزئيا أو دمرت كليا، وفق ما نقلت وكالة نوفوستي اليوم الجمعة.
ولفتت المسؤولة الأممية إلى الظروف غير المقبولة التي يعيشها النازحون في المخيمات، قائلة: "أظهرت تقييمات سريعة شملت أكثر من 1600 موقع لإيواء النازحين، وجود القوارض والآفات في معظم هذه الأماكن، مما يؤثر على نحو 1.45 مليون شخص. كما أبلغ أكثر من 80 بالمئة من مواقع الإيواء عن انتشار التهابات الجلد والطفح الجلدي، بما في ذلك الجرب والقمل وبق الفراش".
