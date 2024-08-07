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الصحة العالمية: النزوح الجماعي يفاقم مخاطر الأمراض المعدية في غزة

النزوح الجماعي في غزة
النزوح الجماعي في غزة




 

الأربعاء، 07-08-2024 11:38 ص

الوكيل الاخباري- حذرت منظمة الصحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، من أن النزوح الجماعي في قطاع غزة له تأثير خطير على الصحة العامة، حيث يؤدي الاكتظاظ، ونقص المأوى المناسب، وسوء حالة المياه والصرف الصحي والنظافة إلى زيادة مخاطر الإصابة بالأمراض المعدية.


وأفادت المنظمة، في بيان، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، بأن الاكتظاظ يزيد كذلك من خطر وقوع إصابات جماعية في الهجمات على المناطق المأهولة بالسكان.


وفي الوقت نفسه، حذرت الوكالة الأممية من أن عدد المرضى المحتاجين إلى الإجلاء الطبي إلى خارج غزة من المتوقع أن يزداد، نظرا للقتال المستمر وتقلص قدرة النظام الصحي.


وحثت المنظمة مجددا على إنشاء ممرات إجلاء طبي متعددة خارج غزة لضمان المرور الآمن للمرضى عبر جميع الطرق الممكنة.



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