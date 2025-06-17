الصحة العالمية: النظام الصحي في قطاع غزة وصل إلى "حافة الانهيار"

الوكيل الإخباري- دعت منظمة الصحة العالمية اليوم، الثلاثاء إلى السماح بإدخال الوقود إلى قطاع غزة لإبقاء مستشفياته المتبقية قيد التشغيل، محذرة من أن النظام الصحي في القطاع المحاصر وصل إلى "حافة الانهيار".

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وقال ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ريك بيبركورن: "لم يدخل الوقود إلى غزة منذ أكثر من 100 يوم، وجرى رفض محاولات جلب مخزونات من مناطق الإخلاء"، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يدفع النظام الصحي إلى حافة الانهيار عندما يضاف إلى النقص الحاد في الإمدادات.