الصحة العالمية: النظام الصحي في قطاع غزة وصل إلى "حافة الانهيار"

وقال ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ريك بيبركورن: "لم يدخل الوقود إلى غزة منذ أكثر من 100 يوم، وجرى رفض محاولات جلب مخزونات من مناطق الإخلاء"، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يدفع النظام الصحي إلى حافة الانهيار عندما يضاف إلى النقص الحاد في الإمدادات.
وأضاف بيبركورن، أن 17 فقط من 36 مستشفى في غزة تعمل حاليًا بالحد الأدنى أو بشكل جزئي، ويبلغ إجمالي عدد الأسرة فيها حوالى 1500 سرير، أي أقل بحوالى 45 في المئة مما كانت عليه قبل بدء النزاع.
ونوه، بأن جميع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية في شمال غزة، أصبحت خارج الخدمة.
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