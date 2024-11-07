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الصحة العالمية: انتهاء المرحلة الثانية من حملة التطعيم في قطاع غزة

ارشيفية
ارشيفية
الخميس، 07-11-2024 09:15 م

الوكيل الإخباري-   أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الانتهاء من تطعيم 556 ألفا و774 طفلا دون العاشرة ضد شلل الأطفال في عموم قطاع غزة، في إطار المرحلة الثانية من حملة التطعيم.

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جاء ذلك في منشور لغيبريسوس، عبر منصة "إكس" اليوم الخميس، حول انتهاء المرحلة الثانية من حملة التطعيم في قطاع غزة.


وأوضح، أن الحملة انتهت في شمال غزة (بما يشمل المدينة) الأربعاء، حيث تلقى 105 آلاف و559 طفلا الجرعة الثانية من اللقاح، مشيرا غيبريسوس، إلى أن نسبة التطعيم بلغت 88 بالمئة.


واستدرك "لكن لم يتمكن 7 إلى 10 آلاف طفل بمحافظة شمال القطاع من الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح، وبالتالي أصبحوا عرضة للإصابة بشلل الأطفال".

 
gnews

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