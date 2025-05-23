الصحة العالمية تحذر من خطورة تدمير المرافق الصحية في غزة

الوكيل الإخباري- حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، من أن تصاعد العدوان الإسرائيلي وإصدار أوامر الإخلاء الجديدة في شمال وجنوب غزة سيهدد بإخراج مزيد من المرافق الصحية عن الخدمة.

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