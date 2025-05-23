الصحة العالمية تحذر من خطورة تدمير المرافق الصحية في غزة

وقالت المنظمة في بيان صحفي، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة تواصل تهديد نظام صحي منهك بالأساس يوشك على الانهيار، مشيرة إلى أن أربعة مستشفيات رئيسية في غزة، هي مستشفى كمال عدوان، والمستشفى الإندونيسي، ومستشفى حمد للتأهيل والأطراف الاصطناعية، ومستشفى غزة الأوروبي، اضطرت إلى تعليق خدماتها الطبية خلال الأسبوع الماضي؛ بسبب تعرضها للهجمات.
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