الجمعة 2025-05-23 06:52 م
 

الصحة العالمية تحذر من خطورة تدمير المرافق الصحية في غزة

غزة
غزة
 
الجمعة، 23-05-2025 05:50 م

الوكيل الإخباري-   حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، من أن تصاعد العدوان الإسرائيلي وإصدار أوامر الإخلاء الجديدة في شمال وجنوب غزة سيهدد بإخراج مزيد من المرافق الصحية عن الخدمة.

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وقالت المنظمة في بيان صحفي، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة تواصل تهديد نظام صحي منهك بالأساس يوشك على الانهيار، مشيرة إلى أن أربعة مستشفيات رئيسية في غزة، هي مستشفى كمال عدوان، والمستشفى الإندونيسي، ومستشفى حمد للتأهيل والأطراف الاصطناعية، ومستشفى غزة الأوروبي، اضطرت إلى تعليق خدماتها الطبية خلال الأسبوع الماضي؛ بسبب تعرضها للهجمات.

 
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