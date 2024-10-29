الصحة العالمية تحذر من عواقب مدمرة لحظر إسرائيل عمل "الأونروا"

وسيؤدي قرار البرلمان الإسرائيلي الذي يحظر الأونروا تنفيذ مهامهم لإنقاذ حياة وصحة ملايين الفلسطينيين إلى عواقب مدمرة.
وكتب عبر "X": "إنه أمر غير مقبول، يتناقض مع التزامات وواجبات إسرائيل ويهدد الأشخاص الذين تعتمد حياتهم وصحتهم على "الأونروا".
ووافق البرلمان الإسرئيلي (الكنيست) أمس الاثنين على مشروع القانون الهادف إلى حظر عمل الوكالة في إسرائيل والأراضي التي تسيطر عليها.
وفي وقت سابق اتهمت إسرائيل عددا من موظفي "الأونروا" بالتورط في هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، لكن تقرير الأمم المتحدة بشأن نشاط الوكالة أشارت إلى أن إسرائيل لم تتمكن من تقديم أدلة تؤكد صحة اتهاماته.
روسيا اليوم
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