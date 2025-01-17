الصحة العالمية تخطط لإدخال مستشفيات جاهزة إلى غزة

وأوضح بيبركورن في تصريح صحفي في جنيف، أنه من الممكن زيادة إدخال المساعدات إلى غزة بشكل كبير إلى حوالي 600 شاحنة يوميا بموجب شروط اتفاق وقف إطلاق النار.
وأعرب عن اعتقاده، أن الإمكانية موجودة بشكل كبير وخاصة عندما تفتح المعابر الأخرى.
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