الصحة العالمية تخطط لإدخال مستشفيات جاهزة إلى غزة

الوكيل الإخباري- قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ريك بيبركورن، اليوم الجمعة، إن منظمة الصحة العالمية تخطط لإدخال عدد غير محدد من المستشفيات الجاهزة لدعم قطاع الصحة المدمر في غزة، وفق ما نقلت شبكة يورونيوز الأوروبية.

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وأوضح بيبركورن في تصريح صحفي في جنيف، أنه من الممكن زيادة إدخال المساعدات إلى غزة بشكل كبير إلى حوالي 600 شاحنة يوميا بموجب شروط اتفاق وقف إطلاق النار.



وأعرب عن اعتقاده، أن الإمكانية موجودة بشكل كبير وخاصة عندما تفتح المعابر الأخرى.