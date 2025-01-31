الصحة العالمية تدعو إلى الإخلاء الطبي العاجل من قطاع غزة

الوكيل الإخباري- دعت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، إلى استئناف الإخلاء الطبي العاجل من قطاع غزة، ويحتاج ما يصل إلى نحو 15 ألف شخص للعلاج خارج القطاع، من بينهم 2500 طفل.

اضافة اعلان