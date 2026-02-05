الصحة العالمية تُصوت لإبقاء الوضع الصحي في فلسطين في حالة طوارئ

وصوت عضو واحد ضد القرار هو إسرائيل، فيما امتنع 4 أعضاء عن التصويت، وغاب عن التصويت 3 أعضاء.
