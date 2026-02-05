الخميس 2026-02-05 06:56 م

الصحة العالمية تُصوت لإبقاء الوضع الصحي في فلسطين في حالة طوارئ

شعار منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
 
الخميس، 05-02-2026 06:00 م

الوكيل الإخباري-   أقر المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، الإبقاء على حالة طوارئ صحية مستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وذلك عقب التصويت على مشروع القرار بأغلبية 27 صوتًا من أصل 34 عضواً، في موقف دولي واضح يعكس حجم الانهيار الإنساني والصحي في قطاع غزة.

وصوت عضو واحد ضد القرار هو إسرائيل، فيما امتنع 4 أعضاء عن التصويت، وغاب عن التصويت 3 أعضاء.

 
 


