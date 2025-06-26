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"الصحة العالمية" تعلن إدخال أولى شحناتها الطبية إلى غزة منذ مطلع آذار

غزة
غزة
 
الخميس، 26-06-2025 05:46 م

الوكيل الإخباري-   سلمت منظمة الصحة العالمية شحنتها الطبية الأولى إلى غزة منذ الثاني من آذار/مارس، بحسب ما أعلن مديرها العام تيدروس أدهانوم غيبريسوس الخميس، لكنه أضاف أن الشاحنات التسع تمثل "قطرة في محيط".

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وقال تيدروس في منشور على منصة إكس، إن "تسع شاحنات محملة بإمدادات طبية أساسية و2000 وحدة دم و1500 وحدة بلازما" عبرت إلى القطاع الفلسطيني، مضيفا أن الإمدادات سيتم توزيعها على المستشفيات ذات الأولوية في غضون أيام.

 
gnews

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