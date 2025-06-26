"الصحة العالمية" تعلن إدخال أولى شحناتها الطبية إلى غزة منذ مطلع آذار

الوكيل الإخباري- سلمت منظمة الصحة العالمية شحنتها الطبية الأولى إلى غزة منذ الثاني من آذار/مارس، بحسب ما أعلن مديرها العام تيدروس أدهانوم غيبريسوس الخميس، لكنه أضاف أن الشاحنات التسع تمثل "قطرة في محيط".

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