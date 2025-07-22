الصحة العالمية تعلن استهداف الاحتلال مقرها وسط قطاع غزة

وأضاف في منشور عبر منصة "إكس"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المبنى، ما أجبر النساء والأطفال على الإخلاء سيرًا على الأقدام نحو منطقة المواصي، وسط اشتباكات نشطة.
ولفت إلى أن عناصر الجيش كبّلوا أيدي الموظفين الذكور وأفراد أسرهم، وجرّدوهم من ملابسهم، واستجوبوهم وفتّشوهم تحت تهديد السلاح، قبل أن تعتقل اثنين من موظفي المنظمة واثنين من ذويهم، أُطلق سراح ثلاثة منهم لاحقًا، بينما لا يزال أحد الموظفين قيد الاحتجاز.
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