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الصحة العالمية تعلن استهداف الاحتلال مقرها وسط قطاع غزة

الصحة العالمية
الصحة العالمية
 
الثلاثاء، 22-07-2025 10:53 ص

الوكيل الإخباري- أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الليلة الماضية، تعرض مقر إقامة موظفي المنظمة في دير البلح، وسط قطاع غزة، لثلاث هجمات أمس الاثنين، إلى جانب المستودع الرئيسي للمنظمة.اضافة اعلان


وأضاف في منشور عبر منصة "إكس"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المبنى، ما أجبر النساء والأطفال على الإخلاء سيرًا على الأقدام نحو منطقة المواصي، وسط اشتباكات نشطة.

ولفت إلى أن عناصر الجيش كبّلوا أيدي الموظفين الذكور وأفراد أسرهم، وجرّدوهم من ملابسهم، واستجوبوهم وفتّشوهم تحت تهديد السلاح، قبل أن تعتقل اثنين من موظفي المنظمة واثنين من ذويهم، أُطلق سراح ثلاثة منهم لاحقًا، بينما لا يزال أحد الموظفين قيد الاحتجاز.

 
 
gnews

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