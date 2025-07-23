الصحة العالمية: غزة تواجه مجاعة جماعية تهدد بقاء السكان على قيد الحياة

الوكيل الإخباري- حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من تفاقم خطر المجاعة في قطاع غزة، مؤكداً أن كميات الغذاء التي تدخل إلى القطاع المحاصر والمُدمّر "أقل بكثير من الحد الأدنى اللازم لبقاء السكان على قيد الحياة".

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