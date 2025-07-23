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الصحة العالمية: غزة تواجه مجاعة جماعية تهدد بقاء السكان على قيد الحياة

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أرشيفية
 
الأربعاء، 23-07-2025 11:41 م

الوكيل الإخباري- حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من تفاقم خطر المجاعة في قطاع غزة، مؤكداً أن كميات الغذاء التي تدخل إلى القطاع المحاصر والمُدمّر "أقل بكثير من الحد الأدنى اللازم لبقاء السكان على قيد الحياة".

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وقال تيدروس، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن "جزءاً كبيراً من سكان غزة يتضوّرون جوعاً، ولا أجد وصفاً أدقّ من مجاعة جماعية"، مشدداً على أن هذه الكارثة "من صنع الإنسان"، في إشارة واضحة إلى الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

 
 
gnews

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