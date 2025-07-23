الصحة العالمية: غزة تواجه مجاعة جماعية تهدد بقاء السكان على قيد الحياة

وقال تيدروس، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن "جزءاً كبيراً من سكان غزة يتضوّرون جوعاً، ولا أجد وصفاً أدقّ من مجاعة جماعية"، مشدداً على أن هذه الكارثة "من صنع الإنسان"، في إشارة واضحة إلى الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.
-
أخبار متعلقة
-
%90 من سكان غزة يواجهون صعوبة في الحصول على المياه
-
القسام تعلن تنفيذ سلسلة عمليات نوعية ضد القوات الإسرائيلية
-
اعتقال عجوز إسرائيلية بشبهة التخطيط لـ"اغتيال" نتنياهو
-
الكنيست يصوت لصالح فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن
-
10 وفيات جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة خلال 24 ساعة
-
4 شهداء من طالبي المساعدات قرب محور نتساريم
-
القسام تستهدف جيش الاحتلال في جباليا
-
ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين بغزة إلى 231