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الصحة العالمية قلقة من تأثير العنف بالضفة الغربية على الرعاية الصحية

الصحة العالمية قلقة من تأثير العنف بالضفة الغربية على الرعاية الصحية
تعبيرية
الأربعاء، 26-02-2025 12:35 ص
الوكيل الإخباري-   قال ريك بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة الثلاثاء، إن المنظمة تشعر بقلق شديد من العنف في الضفة الغربية المحتلة وتأثير الهجمات "حادة التزايد" على الرعاية الصحية.اضافة اعلان


وأرسلت إسرائيل دبابات إلى الضفة الغربية لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما الأحد، وأمرت الجيش بالاستعداد "لبقاء طويل الأمد" لمحاربة المقاومة الفلسطينية في مخيمات اللاجئين.

وقال بيبركورن في مؤتمر صحفي عن بعد من غزة "نشعر بقلق شديد من الوضع في الضفة الغربية وتأثيره على الصحة".

وأضاف "نرى تصاعدا حادا... في بؤر العنف والهجمات في الوقت الراهن على قطاع الرعاية الصحية في الضفة الغربية".

وتقول منظمة الصحة العالمية، إن تقديم الرعاية الصحية في الضفة الغربية تضرر من 44 هجوما هذا العام وطال الضرر أربعة مرافق للرعاية الصحية.

وذكرت أن أربعة مرضى لقوا حتفهم في أثناء انتظارهم سيارة إسعاف، كما أصيب ثمانية من العاملين في مجال الصحة وهم يحاولون الوصول إلى مرضى.

وقالت المنظمة أيضا إن 25 من العاملين في الرعاية الصحية والمرضى استشهدوا وأصيب 121 آخرون في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول 2023.
 
gnews

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