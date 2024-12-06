 
الجمعة 2024-12-06 02:29 م
 

الصحة العالمية: لا مؤشر على تحذير قبل قصف مستشفى كمال عدوان بغزة

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 06-12-2024 02:23 م
الوكيل الإخباري-   قال ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين، ريك بيبركورن، إن المنظمة ليس لديها ما يشير إلى صدور تحذير قبل قصف إسرائيل لمستشفى كمال عدوان في غزة في وقت مبكر من صباح أمس الخميس.اضافة اعلان


وأضاف في إفادة صحفية في جنيف عبر رابط فيديو، الجعمة، أن المستشفى "يعمل بالحد الأدنى حاليا".

وأشار إلى أن نحو 12 ألف مريض في أنحاء غزة بحاجة إلى إجلاء طبي وجرى إجلاء 78 فقط.
 
gnews

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