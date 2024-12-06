الصحة العالمية: لا مؤشر على تحذير قبل قصف مستشفى كمال عدوان بغزة

وأضاف في إفادة صحفية في جنيف عبر رابط فيديو، الجعمة، أن المستشفى "يعمل بالحد الأدنى حاليا".
وأشار إلى أن نحو 12 ألف مريض في أنحاء غزة بحاجة إلى إجلاء طبي وجرى إجلاء 78 فقط.
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