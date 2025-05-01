الصحة العالمية: مليونا شخص في قطاع غزة يعانون من الجوع

الوكيل الإخباري- قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "إن الوضع في قطاع غزة كارثي وإن مليوني شخص في القطاع يعانون من الجوع".

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وأضاف تيدروس أدهانوم غيبريسوس للصحافيين في مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف، اليوم الخميس، أن "تمويل الصحة العالمية يواجه تحديات تاريخية مع تقليص الدول المانحة مساهماتها".

وأشار إلى أن المنظمة، تشهد أكبر اضطراب في تاريخ تمويل الصحة العالمية.



بدوره، حذّر مايكل راين المدير التنفيذي لبرامج منظمة الصحة العالمية للطوارئ، من أن عقول وأجساد أطفال قطاع غزة تتحطم.



وقال راين للصحفيين، في مقر المنظمة التابعة للأمم المتحدة: "نحن نحطم أجساد أطفال غزة وعقولهم، نحن نجوع أطفال غزة، نحن متواطئون"، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك.

وأضاف "بصفتي طبيبًا، أنا غاضب، هذا لا يُحتمل".



وأكد راين أن "المستوى الحالي لسوء التغذية يسبب انهيار المناعة"، منوهًا إلى أن حالات الالتهاب الرئوي والتهاب السحايا لدى النساء والأطفال تزايدت.