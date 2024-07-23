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الصحة العالمية: نحو 14 ألف شخص قد يحتاجون إلى إجلاء من غزة للعلاج

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الثلاثاء، 23-07-2024 12:45 م

 

الوكيل الاخباري- قالت وكالة الصحافة الفرنسية عن منظمة الصحة العالمية ان نحو 14 ألف شخص قد يحتاجون إلى إجلاء من غزة لتلقي العلاج

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