الصحة العالمية: نحو 14 ألف شخص قد يحتاجون إلى إجلاء من غزة للعلاج

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697255 الوكيل الاخباري- قالت وكالة الصحافة الفرنسية عن منظمة الصحة العالمية ان نحو 14 ألف شخص قد يحتاجون إلى إجلاء من غزة لتلقي العلاج اقرأ أيضاً "الوكيل الإخباري" ينطلق بتصميم ومحتوى جديد بشرى سارة بانتظار الأردنيين مطلع الشهر المقبل الملك يعود إلى أرض الوطن التربية توضح حول اعلان نتائج التوجيهي "المستقلة للانتخاب" تطلق إطارا مرجعيا لتمكين المرأة في الانتخاب والأحزاب صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات إسرائيلية بغلاف غزة الجوع يطبق كليّا على غزة و3 مجالات وصلت مرحلة الانهيار المساعدات لم تدخل إلى غزة منذ 50 يوما جيش الاحتلال يحرق منازل بحي البرازيل في رفح