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الصحة العالمية: يجب أن تتوقف الهجمات على المستشفيات في غزة

الصحة العالمية
الصحة العالمية
السبت، 04-01-2025 08:59 م

الوكيل الإخباري-   قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس "لم نتلق أي تحديثات بشأن سلامة مدير مستشفى كمال عدوان منذ اعتقاله".

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وأضاف "نواصل حث إسرائيل على إطلاق سراح مدير مستشفى كمال عدوان".


وبين "يجب أن تتوقف الهجمات على المستشفيات والعاملين في المجال الصحي".

 
gnews

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