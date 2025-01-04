الصحة العالمية: يجب أن تتوقف الهجمات على المستشفيات في غزة

وأضاف "نواصل حث إسرائيل على إطلاق سراح مدير مستشفى كمال عدوان".
وبين "يجب أن تتوقف الهجمات على المستشفيات والعاملين في المجال الصحي".
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