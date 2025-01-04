الصحة العالمية: يجب أن تتوقف الهجمات على المستشفيات في غزة

الوكيل الإخباري- قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس "لم نتلق أي تحديثات بشأن سلامة مدير مستشفى كمال عدوان منذ اعتقاله".

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وأضاف "نواصل حث إسرائيل على إطلاق سراح مدير مستشفى كمال عدوان".