الصحة العالمية: 6% من سكان غزة استشهدوا أو أصيبوا

05:09 م

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الوكيل الإخباري- قالت منظمة الصحة العالمية ان العدوان على غزة أدى خلال عام إلى استشهاد او اصابة 6% من إجمالي السكان. اضافة اعلان





وقالت المنظمة ان كثيرا من المصابين نساء وأطفال ويواجهون إعاقات دائمة.