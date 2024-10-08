الصحة العالمية: 6% من سكان غزة استشهدوا أو أصيبوا

وقالت المنظمة ان كثيرا من المصابين نساء وأطفال ويواجهون إعاقات دائمة.
-
أخبار متعلقة
-
الداخلية بغزة: لا تستجيبوا لتهديدات الاحتلال بالإخلاء
-
الاحتلال يسلّم إخطارات بهدم أربعة "بركسات" في إذنا غرب الخليل
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة الى 41,965 والاصابات إلى 97,590 منذ بدء العدوان
-
جسر الإنسانية: حكاية طفل غزة الذي حمل اسم "زايد"
-
الأمم المتحدة: قدمنا 5.6 ملايين استشارة طبية في غزة
-
8 شهداء في قصف الاحتلال لمحطة تعبئة مياه في رفح
-
مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى
-
الاحتلال يشن حملة اعتقالات شرسة في الخليل