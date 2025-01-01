 
الأربعاء 2025-01-01 06:55 م
 

الصحة الفلسطينية: جمع أكثر من 3 آلاف وحدة دم لأهالي غزة

غزة
غزة
الأربعاء، 01-01-2025 06:42 م

الوكيل الإخباري-   جمعت وزارة الصحة الفلسطينية أكثر من 3 آلاف وحدة دم ، تبرع بها فلسطينيون في المحافظات الشمالية لصالح أهالي المحافظات الجنوبية، ضمن الجولة الرابعة من حملة "دمنا واحد".

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وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب، اليوم الأربعاء، أن الحملة مستمرة حتى مساء الأربعاء، وسيتم شحن وحدات الدم ومشتقاته، مساء الخميس، بالتعاون مع مؤسسة رحمة حول العالم.

 

 
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