الصحة الفلسطينية: جمع أكثر من 3 آلاف وحدة دم لأهالي غزة

الوكيل الإخباري- جمعت وزارة الصحة الفلسطينية أكثر من 3 آلاف وحدة دم ، تبرع بها فلسطينيون في المحافظات الشمالية لصالح أهالي المحافظات الجنوبية، ضمن الجولة الرابعة من حملة "دمنا واحد".

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