الصحة الفلسطينية: جمع أكثر من 3 آلاف وحدة دم لأهالي غزة

وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب، اليوم الأربعاء، أن الحملة مستمرة حتى مساء الأربعاء، وسيتم شحن وحدات الدم ومشتقاته، مساء الخميس، بالتعاون مع مؤسسة رحمة حول العالم.
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