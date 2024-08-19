الصحة الفلسطينية: 4 إصابات برصاص الاحتلال في نابلس

10:29 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/700119 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن "4 إصابات برصاص الاحتلال وصلت إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس، بينها إصابة بحالة خطيرة في البطن والرأس". اضافة اعلان





ومنذ عدة ساعات تدور اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في البلدة القديمة لمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.