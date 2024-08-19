الصحة الفلسطينية: 4 إصابات برصاص الاحتلال في نابلس

ومنذ عدة ساعات تدور اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في البلدة القديمة لمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.
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