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الصحة الفلسطينية: 4 إصابات برصاص الاحتلال في نابلس

قوات الاحتلال الاسرائيلي
قوات الاحتلال الاسرائيلي
الإثنين، 19-08-2024 10:29 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن "4 إصابات برصاص الاحتلال وصلت إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس، بينها إصابة بحالة خطيرة في البطن والرأس".اضافة اعلان


ومنذ عدة ساعات تدور اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في البلدة القديمة لمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.
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