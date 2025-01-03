الصحة الفلسطينية: 4200 وحدة دم وصلت إلى غزة ضمن حملة "دمنا واحد"

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، وصول أكثر من 4200 وحدة دم ومشتقاته إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، ضمن الجولة الرابعة من حملة "دمنا واحد" للتبرع بالدم. اضافة اعلان





وذكرت الوزارة في بيان، أن الفلسطينيين في المحافظات الشمالية، تبرعوا بالدم في جميع بنوك الدم وبنك الدم المركزي، على مدار 4 أيام، وتم شحن الوحدات بالتنسيق مع مؤسسة رحمة حول العالم.



وأشارت إلى أن الطواقم الطبية بدأت بحفظ وحدات الدام ومشتقاته فور وصولها، من أجل استكمال ترتيبات نقلها لمراكز العلاج الأخرى وفق الاحتياج، وكذلك يجري العمل المكثف لنقل الاحتياج منها إلى شمال القطاع.



وقال وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان، إنه "في جميع جولات الحملة، سارع أبناء شعبنا في المدن والقرى كافة إلى العطاء بدمهم لإخوتهم، وكثيرون تبرعوا أكثر من مرة، وهذا الدم الفلسطيني الواحد الذي يسري الآن في أجساد أهلنا في المحافظات الجنوبية، كان جزءا من دم إخوتهم في المحافظات الشمالية".