الصحة الفلسطينية: 4200 وحدة دم وصلت إلى غزة ضمن حملة "دمنا واحد"

وذكرت الوزارة في بيان، أن الفلسطينيين في المحافظات الشمالية، تبرعوا بالدم في جميع بنوك الدم وبنك الدم المركزي، على مدار 4 أيام، وتم شحن الوحدات بالتنسيق مع مؤسسة رحمة حول العالم.
وأشارت إلى أن الطواقم الطبية بدأت بحفظ وحدات الدام ومشتقاته فور وصولها، من أجل استكمال ترتيبات نقلها لمراكز العلاج الأخرى وفق الاحتياج، وكذلك يجري العمل المكثف لنقل الاحتياج منها إلى شمال القطاع.
وقال وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان، إنه "في جميع جولات الحملة، سارع أبناء شعبنا في المدن والقرى كافة إلى العطاء بدمهم لإخوتهم، وكثيرون تبرعوا أكثر من مرة، وهذا الدم الفلسطيني الواحد الذي يسري الآن في أجساد أهلنا في المحافظات الجنوبية، كان جزءا من دم إخوتهم في المحافظات الشمالية".
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