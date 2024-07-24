الصحة الفلسطينية: 589 شهيدا برصاص الاحتلال في الضفة منذ 7 أكتوبر

10:30 ص

الوكيل الاخباري- قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عدد الشهداء برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 589 شهيدا بينهم 142 طفلا.