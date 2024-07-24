الصحة الفلسطينية: 589 شهيدا برصاص الاحتلال في الضفة منذ 7 أكتوبر

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697348 الوكيل الاخباري- قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عدد الشهداء برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 589 شهيدا بينهم 142 طفلا. اقرأ أيضاً "الوكيل الإخباري" ينطلق بتصميم ومحتوى جديد بشرى سارة بانتظار الأردنيين مطلع الشهر المقبل الملك يعود إلى أرض الوطن التربية توضح حول اعلان نتائج التوجيهي "المستقلة للانتخاب" تطلق إطارا مرجعيا لتمكين المرأة في الانتخاب والأحزاب طولكرم.. استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال شهيد بالخليل ومواجهات مع قوات الاحتلال في بلدات بالضفة الغربية مستوطنون إسرائيليون يهاجمون بلدة شمال الضفة قوات الاحتلال تخرب البنية التحتية بطولكرم