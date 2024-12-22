 
الأحد 2024-12-22 01:07 ص
 

الصحة بغزة: فقدنا الاتصال بالطاقم الطبي بمستشفى كمال عدوان

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 22-12-2024 12:00 ص

الوكيل الإخباري-   قال مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة في غزة مروان الهمص "ما يحدث في مستشفى كمال عدوان قتل متعمد من قبل الاحتلال".

اضافة اعلان


وبين "خروج المرضى من مستشفى كمال عدوان يعني موتهم المحتم".

 

وأضاف "لا وسيلة آمنة لإخراج المرضى والطواقم من مستشفى كمال عدوان".

 

وتابع "فقدنا الاتصال بالطاقم الطبي في مستشفى كمال عدوان".

 

 

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

عربي ودولي السعودية.. مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في تصادم 20 مركبة

دمشق

عربي ودولي وزارة الإعلام السورية تؤكد على أهمية الحذر عند نقل أو تداول أي معلومات

ارشيفية

فلسطين الصحة بغزة: فقدنا الاتصال بالطاقم الطبي بمستشفى كمال عدوان

رئيس هيئة تحرير الشام أحمد الشرع

أخبار محلية الإدارة الجديدة في سوريا تعين مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع

صنعاء

عربي ودولي غارات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء

مستشفى كمال عدوان

فلسطين وزارة الصحة بغزة: الاحتلال يطلب إخلاء مستشفى كمال عدوان

تعبيرية

أخبار محلية بلدية إربد تعلن إغلاق شارع عمان

جوليانا الصادق

أخبار محلية ولي العهد للاعبة التايكواندو جوليانا الصادق: كل التوفيق في مشوارك الجديد



 




الأكثر مشاهدة