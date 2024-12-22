الصحة بغزة: فقدنا الاتصال بالطاقم الطبي بمستشفى كمال عدوان

الوكيل الإخباري- قال مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة في غزة مروان الهمص "ما يحدث في مستشفى كمال عدوان قتل متعمد من قبل الاحتلال".

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وبين "خروج المرضى من مستشفى كمال عدوان يعني موتهم المحتم".

وأضاف "لا وسيلة آمنة لإخراج المرضى والطواقم من مستشفى كمال عدوان".

وتابع "فقدنا الاتصال بالطاقم الطبي في مستشفى كمال عدوان".



