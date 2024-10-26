الصحة بغزة: 3 أطباء فقط يعملون الآن في مستشفى كمال عدوان

الوكيل الإخباري- قال المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة ان 3 أطباء فقط يعملون الآن في مستشفى كمال عدوان بسبب استهدافات الاحتلال.

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وأضاف ان أكثر من 900 شهيد منذ بداية عدوان الاحتلال على شمال القطاع خلال الأسابيع الماضية.