الصحة بغزة: 3 أطباء فقط يعملون الآن في مستشفى كمال عدوان

وأضاف ان أكثر من 900 شهيد منذ بداية عدوان الاحتلال على شمال القطاع خلال الأسابيع الماضية.
وبين ان الاحتلال يرتكب عملية إبادة عبر تدمير النظام الصحي في قطاع غزة.
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