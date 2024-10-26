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الصحة بغزة: 3 أطباء فقط يعملون الآن في مستشفى كمال عدوان

ارشيفية
ارشيفية
السبت، 26-10-2024 11:59 م

الوكيل الإخباري-  قال المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة ان 3 أطباء فقط يعملون الآن في مستشفى كمال عدوان بسبب استهدافات الاحتلال.

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وأضاف ان أكثر من 900 شهيد منذ بداية عدوان الاحتلال على شمال القطاع خلال الأسابيع الماضية.


وبين ان الاحتلال يرتكب عملية إبادة عبر تدمير النظام الصحي في قطاع غزة.

 
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