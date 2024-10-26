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الصحة في غزة: الاحتلال استهدف أطفالا بمستشفى كمال عدوان

مستشفى كمال العدوان
مستشفى كمال العدوان
السبت، 26-10-2024 08:28 م

الوكيل الإخباري-  قال المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة ان الاحتلال استهدف أطفالا داخل مستشفى كمال عدوان.

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وأضاف ان هدف الاحتلال تدمير المنظومة الصحية في القطاع.
 

 
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