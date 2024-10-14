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"الصحفيين العرب" يدين جرائم الاحتلال بحق الصحفيين

الاتحاد العام للصحفيين العرب
الاتحاد العام للصحفيين العرب
الإثنين، 14-10-2024 06:09 م

الوكيل الإخباري-    دان الاتحاد العام للصحفيين العرب الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين في فلسطين ولبنان وسوريا.

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وأشار الاتحاد في بيان، إلى أن الاحتلال يستهدف الصحفيين لما لهم من دور بارز في فضح الجرائم الإسرائيلية وتعريتها أمام الرأي العام العالمي.

 
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