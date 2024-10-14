"الصحفيين العرب" يدين جرائم الاحتلال بحق الصحفيين

وأشار الاتحاد في بيان، إلى أن الاحتلال يستهدف الصحفيين لما لهم من دور بارز في فضح الجرائم الإسرائيلية وتعريتها أمام الرأي العام العالمي.
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