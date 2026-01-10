السبت 2026-01-10 01:44 م

الصليب الأحمر الألماني: أوضاع الإمدادات في قطاع غزة مروعة وهي تتفاقم

طفل فلسطيني يجلس على أنقاض المأساة في غزة
طفل فلسطيني يجلس على أنقاض المأساة في غزة
 
السبت، 10-01-2026 12:45 م
الوكيل الإخباري-   قال الصليب الأحمر الألماني "إن الأوضاع المتدهورة أصلا لسكان قطاع غزة تفاقمت بشكل أكبر خلال فصل الشتاء".اضافة اعلان


وقال رئيس الصليب الأحمر الألماني، هيرمان غروهه، في تصريحات لصحيفة "راينشه بوست" الألمانية: "أشهر الشتاء المقترنة بسوء أوضاع الإمدادات مروعة بشكل خاص للأطفال والمصابين وكبار السن".

وتحدث غروهه عن نقص خطير في الإمدادات، قائلا: "ما زال هناك نقص في كل شيء، في الغذاء الكافي، والمستلزمات الطبية، والأدوية، والكهرباء، والمياه".

وأضاف غروهه، الذي كان يشغل منصب وزير الصحة الأسبق في ألمانيا، أن كميات المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة ما زالت غير كافية، إذ لا يتم تحقيق العدد المطلوب، وهو إدخال 600 شاحنة يوميا".

وبحسب منظمة "أطباء بلا حدود"، تمثل الرعاية الطبية غير الكافية في قطاع غزة مشكلة كبيرة.
 
 


