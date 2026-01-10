الصليب الأحمر الألماني: أوضاع الإمدادات في قطاع غزة مروعة وهي تتفاقم

وقال رئيس الصليب الأحمر الألماني، هيرمان غروهه، في تصريحات لصحيفة "راينشه بوست" الألمانية: "أشهر الشتاء المقترنة بسوء أوضاع الإمدادات مروعة بشكل خاص للأطفال والمصابين وكبار السن".
وتحدث غروهه عن نقص خطير في الإمدادات، قائلا: "ما زال هناك نقص في كل شيء، في الغذاء الكافي، والمستلزمات الطبية، والأدوية، والكهرباء، والمياه".
وأضاف غروهه، الذي كان يشغل منصب وزير الصحة الأسبق في ألمانيا، أن كميات المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة ما زالت غير كافية، إذ لا يتم تحقيق العدد المطلوب، وهو إدخال 600 شاحنة يوميا".
وبحسب منظمة "أطباء بلا حدود"، تمثل الرعاية الطبية غير الكافية في قطاع غزة مشكلة كبيرة.
-
أخبار متعلقة
-
وفاة رضيع في دير البلح بسبب البرد القارس
-
14 شهيدًا في قطاع غزة خلال 24 ساعة
-
عشرات آلاف المصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
-
عباس: لا شرعية لوجود الاحتلال في أي جزء من أراضي غزة
-
9 شهداء بينهم 5 أطفال في تواصل قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة
-
استشهاد 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلي خيمة نازحين في مواصي خان يونس
-
استشهاد طفلة بالرصاص الإسرائيلي شمال قطاع غزة
-
أكسيوس: توقع إعلان ترامب إنشاء مجلس سلام في غزة الأسبوع المقبل