الصليب الأحمر الدولي يدعو لاستئناف ادخال الدعم الإنساني إلى غزة

وأوضحت اللجنة في بيان صحفي اليوم، أنه لم يُطلب من اللجنة الدولية تنسيق إدخال أيّ دعم إنساني إلى قطاع غزة".
ودعت اللجنة لاستئناف إدخال الدعم الإنساني العاجل فورا إلى غزة، مؤكدة التزامها بالاستجابة للاحتياجات الإنسانية.
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