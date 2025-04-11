الجمعة 2025-04-11 07:19 م
 

الصليب الأحمر الدولي يدعو لاستئناف ادخال الدعم الإنساني إلى غزة

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 11-04-2025 04:52 م

الوكيل الإخباري-    أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الجمعة، أنه ليس لديها أي معلومات بخصوص فتح وشيك لمعابر قطاع غزة أمام الدعم الإنساني.

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وأوضحت اللجنة في بيان صحفي اليوم، أنه لم يُطلب من اللجنة الدولية تنسيق إدخال أيّ دعم إنساني إلى قطاع غزة".


ودعت اللجنة لاستئناف إدخال الدعم الإنساني العاجل فورا إلى غزة، مؤكدة التزامها بالاستجابة للاحتياجات الإنسانية.

 
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