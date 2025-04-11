الصليب الأحمر الدولي يدعو لاستئناف ادخال الدعم الإنساني إلى غزة

الوكيل الإخباري- أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الجمعة، أنه ليس لديها أي معلومات بخصوص فتح وشيك لمعابر قطاع غزة أمام الدعم الإنساني.

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وأوضحت اللجنة في بيان صحفي اليوم، أنه لم يُطلب من اللجنة الدولية تنسيق إدخال أيّ دعم إنساني إلى قطاع غزة".