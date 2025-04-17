الصليب الأحمر: القصف الإسرائيلي لمقراتنا في غزة يقلص مساحة العمل الإنساني

الوكيل الإخباري- أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن القصف الإسرائيلي لمقراتها تؤثر في قدرتها على توفير الحماية والمساعدة الأساسيتين لمئات الآلاف من الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة للبقاء على قيد الحياة ما يُسهم في استمرار تقلّص مساحة العمل الإنساني.

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وأدانت في بيان صحفي، بأشدّ العبارات أي عمل يُعيق قدرتها على أداء عملها ويُعرّض حياة العاملين في المجال الإنساني للخطر.



وأعربت عن غضبها الشديد لتعرض أحد مقرّاتها في غزة للإصابة بجسم متفجّر أمس الأربعاء، ما أدى إلى تضرره.