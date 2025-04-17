الخميس 2025-04-17 11:44 م
 

الصليب الأحمر: القصف الإسرائيلي لمقراتنا في غزة يقلص مساحة العمل الإنساني

ارشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 17-04-2025 10:59 م

الوكيل الإخباري-    أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن القصف الإسرائيلي لمقراتها تؤثر في قدرتها على توفير الحماية والمساعدة الأساسيتين لمئات الآلاف من الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة للبقاء على قيد الحياة ما يُسهم في استمرار تقلّص مساحة العمل الإنساني.

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وأدانت في بيان صحفي، بأشدّ العبارات أي عمل يُعيق قدرتها على أداء عملها ويُعرّض حياة العاملين في المجال الإنساني للخطر.


وأعربت عن غضبها الشديد لتعرض أحد مقرّاتها في غزة للإصابة بجسم متفجّر أمس الأربعاء، ما أدى إلى تضرره.


وذكرت اللجنة، بأن هذه الحادثة هي الثانية من نوعها خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة؛ فيما تعرّض مقرّ آخر لها في المنطقة للإصابة بقذيفة دبابة في 24 آذار الماضي.

 
gnews

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