الصليب الأحمر: القصف الإسرائيلي لمقراتنا في غزة يقلص مساحة العمل الإنساني

وأدانت في بيان صحفي، بأشدّ العبارات أي عمل يُعيق قدرتها على أداء عملها ويُعرّض حياة العاملين في المجال الإنساني للخطر.
وأعربت عن غضبها الشديد لتعرض أحد مقرّاتها في غزة للإصابة بجسم متفجّر أمس الأربعاء، ما أدى إلى تضرره.
وذكرت اللجنة، بأن هذه الحادثة هي الثانية من نوعها خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة؛ فيما تعرّض مقرّ آخر لها في المنطقة للإصابة بقذيفة دبابة في 24 آذار الماضي.
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