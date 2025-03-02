"الصليب الأحمر" تدعو للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة

ودعت رئيسة اللجنة، ميريانا سبولياريتش، في بيان، إلى المحافظة على وقف إطلاق النار من أجل إنقاذ الأرواح من الأعمال القتالية، والسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول إلى غزة، ولم شمل المزيد من العائلات.
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