"الصليب الأحمر" تدعو للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة

الوكيل الإخباري- دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأحد، إلى عدم ادخار أي جهد للحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتجنب دفع الناس مجددا إلى اليأس.

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