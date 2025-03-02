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"الصليب الأحمر" تدعو للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة

غزة
غزة
الأحد، 02-03-2025 05:58 م

الوكيل الإخباري-    دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأحد، إلى عدم ادخار أي جهد للحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتجنب دفع الناس مجددا إلى اليأس.

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ودعت رئيسة اللجنة، ميريانا سبولياريتش، في بيان، إلى المحافظة على وقف إطلاق النار من أجل إنقاذ الأرواح من الأعمال القتالية، والسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول إلى غزة، ولم شمل المزيد من العائلات.

 
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