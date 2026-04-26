"الصليب الأحمر": تسهيل نقل 15 معتقلا مفرج عنهم من غزة لمستشفى شهداء الأقصى

الوكيل الإخباري- أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأحد، أنها سهلت نقل 15 معتقلا من قطاع غزة أطلق سراحهم وجرى نقلهم من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى شهداء الأقصى، كما سهّلت تواصلهم ولمّ شملهم مع عائلاتهم.

اضافة اعلان