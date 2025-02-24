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الصليب الأحمر: قلقون من العمليات الإسرائيلية بالضفة

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 24-02-2025 07:34 م

الوكيل الإخباري-   أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر "قلقون بشدة من تأثير العمليات الأمنية الجارية على المدنيين في جنين وطولكرم وطوباس".

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وأضافت ان المدنيون بالضفة يكافحون لتأمين احتياجات أساسية كالمياه والغذاء والرعاية الطبية.

 
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