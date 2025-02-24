الصليب الأحمر: قلقون من العمليات الإسرائيلية بالضفة

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الوكيل الإخباري- أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر "قلقون بشدة من تأثير العمليات الأمنية الجارية على المدنيين في جنين وطولكرم وطوباس".

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