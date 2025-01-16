الصليب الأحمر: مستعدون للمساعدة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

12:28 ص

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الوكيل الإخباري- قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأربعاء، إنها مستعدة للمساعدة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعادة المحتجزين والسجناء إلى ديارهم. اضافة اعلان





وأضافت ميريانا سبولياريتش رئيسة اللجنة "نحن مستعدون أيضا لزيادة استجابتنا الإنسانية في غزة بشكل هائل حيث يتطلب الوضع ذلك".



وقالت الولايات المتحدة وقطر إنه تسنى التوصل الأربعاء إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة.