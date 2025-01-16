الصليب الأحمر: مستعدون للمساعدة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وأضافت ميريانا سبولياريتش رئيسة اللجنة "نحن مستعدون أيضا لزيادة استجابتنا الإنسانية في غزة بشكل هائل حيث يتطلب الوضع ذلك".
وقالت الولايات المتحدة وقطر إنه تسنى التوصل الأربعاء إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة.
-
أخبار متعلقة
-
وقف إطلاق النار
-
هيئة البث الإسرائيلية: المؤسسة الأمنية تستعد لانسحاب شبه كامل من غزة
-
بيان صادر عن حماس بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
-
بايدن: المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مدتها 6 أسابيع
-
الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ تفجيرات في جنوبي لبنان
-
الأمم المتحدة: لا يمكن تقديم المساعدات لغزة إلا بقدر ما تسمح به الظروف
-
احتفالات عارمة في غزة بأنباء اتفاق وقف اطلاق النار
-
الإعلان رسميا عن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة