الصليب الأحمر يتحقق من هويات الأسرى الفلسطينيين قبل الإفراج عنهم

ووفق ما نقلت الجزيرة، فإنّ الصليب الاحمر يعمل على استكمال الفحوصات الخاصة للأسرى والأسيرات.
يذكر أن المقاومة الفلسطينية قامت بتسليم المحتجزات الثلاث قبل مساء الأحد، حيث عملت طواقم الصليب الأحمر على تسليمهم إلى قوات الإحتلال.
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