الصليب الأحمر يتحقق من هويات الأسرى الفلسطينيين قبل الإفراج عنهم

08:15 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/717448 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- دخلت طواقم الصليب الأحمر إلى سجن عوفر في الداخل الفلسطيني المحتل مساء اليوم الأحد للتحقق من هويات الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم، في إطار اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في غزة. اضافة اعلان





ووفق ما نقلت الجزيرة، فإنّ الصليب الاحمر يعمل على استكمال الفحوصات الخاصة للأسرى والأسيرات.



يذكر أن المقاومة الفلسطينية قامت بتسليم المحتجزات الثلاث قبل مساء الأحد، حيث عملت طواقم الصليب الأحمر على تسليمهم إلى قوات الإحتلال.