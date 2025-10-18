الصليب الأحمر يتسلّم الدفعة الرابعة من جثامين الشهداء الفلسطينيين

ويوم الخميس، قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن بين الجثامين التي تسلّمها من إسرائيل عشرات الجثث مجهولة الهوية، وإن عددًا كبيرًا منها يحمل آثار "قتل وإعدام ميداني وتعذيب ممنهج".
وأوضح المكتب، في بيان، أن الاحتلال "ارتكب جرائم بشعة بحق عدد من الشهداء، من بينها سحق جثامين تحت جنازير الدبابات، ووجود آثار حبال وشنق على أعناق بعضهم"، داعيًا إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة عاجلة للتحقيق في "الجرائم المروّعة التي ارتكبها الاحتلال بحق الشهداء".
