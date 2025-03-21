الجمعة 2025-03-21 07:53 م
 

الصليب والهلال الأحمر يحذران من خطورة نقص المياه بغزة

غزة
غزة
 
الجمعة، 21-03-2025 07:21 م

الوكيل الإخباري-    حذر متحدث الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، توماسو ديلا لونغا، من أن نقص المياه في قطاع غزة يؤدي لارتفاع معدلات الأمراض لا سيما بين الأطفال.

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وأشار لونغا في مؤتمر صحفي أسبوعي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف اليوم الجمعة، إلى أن الهلال الأحمر الفلسطيني تلقى مئات المكالمات خلال الـ48 ساعة الماضية في غزة، حيث تواصل إسرائيل إبادتها الجماعية.


وأضاف: "تفيد فرقنا بأن تأثير نقص المياه المزمن في غزة بات حادًا بصورة متزايدة خلال الأيام الثلاثة الماضية، وهذا يعني أن معدلات المرض آخذة في الارتفاع، لا سيما بين الأطفال"

 
 
gnews

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