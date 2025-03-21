الصليب والهلال الأحمر يحذران من خطورة نقص المياه بغزة

وأشار لونغا في مؤتمر صحفي أسبوعي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف اليوم الجمعة، إلى أن الهلال الأحمر الفلسطيني تلقى مئات المكالمات خلال الـ48 ساعة الماضية في غزة، حيث تواصل إسرائيل إبادتها الجماعية.
وأضاف: "تفيد فرقنا بأن تأثير نقص المياه المزمن في غزة بات حادًا بصورة متزايدة خلال الأيام الثلاثة الماضية، وهذا يعني أن معدلات المرض آخذة في الارتفاع، لا سيما بين الأطفال"
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