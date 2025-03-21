الصليب والهلال الأحمر يحذران من خطورة نقص المياه بغزة

الوكيل الإخباري- حذر متحدث الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، توماسو ديلا لونغا، من أن نقص المياه في قطاع غزة يؤدي لارتفاع معدلات الأمراض لا سيما بين الأطفال.

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وأشار لونغا في مؤتمر صحفي أسبوعي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف اليوم الجمعة، إلى أن الهلال الأحمر الفلسطيني تلقى مئات المكالمات خلال الـ48 ساعة الماضية في غزة، حيث تواصل إسرائيل إبادتها الجماعية.