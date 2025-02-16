الصين تطالب الاحتلال بوضع حد للكارثة الإنسانية في غزة

الوكيل الإخباري- دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي دولة الاحتلال إلى وضع حد للكارثة الإنسانية في غزة، خلال اجتماع مع نظيره الإسرائيلي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

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ووفقا ل(شبكة تلفزيون الصين الدولية)، كرر وانغ موقف الصين بأن السبيل الأساسي للخروج من الصراع في الشرق الأوسط يكمن في تنفيذ حل الدولتين.



كما أعرب وانغ عن أمله في تنفيذ وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل بشكل فعال، ما يمهد الطريق لتحقيق وقف إطلاق نار شامل ودائم.