الصين تعارض التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية

الوكيل الإخباري- أعلنت الصين اليوم الخميس، معارضتها لجميع المحاولات لضم أراض فلسطينية، وذلك بعد أيام من موافقة المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي على إجراءات لتشديد السيطرة على الضفة الغربية المحتلة.

