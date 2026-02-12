الخميس 2026-02-12 01:44 م

الصين تعارض التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية

الخميس، 12-02-2026 12:26 م

الوكيل الإخباري- أعلنت الصين اليوم الخميس، معارضتها لجميع المحاولات لضم أراض فلسطينية، وذلك بعد أيام من موافقة المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي على إجراءات لتشديد السيطرة على الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحفي، "لطالما عارضت الصين بناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعارضت جميع محاولات ضم أو تعد على أراض فلسطينية.

 
 


ل

ب

ل

ل

تعبيرية

