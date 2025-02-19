الصين: غزة هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية

الوكيل الإخباري- - أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن النزاع في قطاع غزة يعود إلى غياب حل للقضية الفلسطينية منذ أكثر من 70 عامًا، مشيرا إلى أن غزة هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.

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