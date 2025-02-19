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الصين: غزة هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية

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غزة
الأربعاء، 19-02-2025 04:52 م

الوكيل الإخباري-   - أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن النزاع في قطاع غزة يعود إلى غياب حل للقضية الفلسطينية منذ أكثر من 70 عامًا، مشيرا إلى أن غزة هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.

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وأوضحت السفارة الصينية في عمان، في بيان اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الصيني شدد خلال ترؤسه اجتماعًا رفيع المستوى في مجلس الأمن الدولي، عُقد بمبادرة من الصين حول "تطبيق التعددية، وإصلاح وتحسين الحوكمة العالمية"، على ضرورة تسريع تنفيذ "حل الدولتين" ودعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

 
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