وجاء في البيان الذي نقلته وكالة "شينخوا" الصينية وصدر في سياق زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى ماليزيا أن "الصين وماليزيا تعارضان التهجير القسري لسكان غزة، وتدعوان إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حل الدولتين".
وأكد الجانبان أن "غزة ملك للشعب الفلسطيني، وأنها جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين"، وفقا للبيان.
وأكد الجانبان أن "حكم الفلسطينيين لفلسطين" مبدأ مهم يجب الالتزام به في إدارة غزة بعد انتهاء الصراع، وعارضا التهجير القسري لسكان غزة.
ودعا الجانبان إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حل الدولتين، وإلى عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.
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