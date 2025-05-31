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العالم يترقب رد حماس على مقترح الهدنة اليوم

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 31-05-2025 12:13 م
الوكيل الإخباري-   يترقب العالم ردا من حركة حماس حول المقترح الأميركي الأخير القاضي بوقف إطلاق النار على قطاع غزة اليوم السبت، في وقت أكد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء أمس الجمعة أن الاتفاق بات "قريبا جدا".اضافة اعلان


وقال ترامب للصحفيين خلال مؤتمر صحفي في المكتب البيضاوي الجمعة "هم قريبون جدا من اتفاق بشأن غزة"، مضيفا "سنبلغكم (بالتطورات) خلال الساعات المقبلة أو ربما السبت. لدينا فرصة للتوصل إلى اتفاق".

وكانت حركة حماس، قد قالت مساء أمس الجمعة، إنّها ما تزال تجري مشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية حول مقترح وقف إطلاق النار والذي تسلمته من مبعوث الرئيس ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وقالت إنه لا يلبي أيا من المطالب العادلة والمشروعة للفلسطينيين.

وتقترح الخطة الأميركية بشأن غزة، وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما وإطلاق سراح 28 محتجزا إسرائيليا (10 أحياء و18 متوفين) خلال الأسبوع الأول، مقابل إطلاق سراح 125 أسيرا فلسطينيا محكوما عليهم بالسجن المؤبد وجثامين 180 شهيدا فلسطينيا، وفقا لـ"رويترز".
 
gnews

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