العالم يترقب رد حماس على مقترح الهدنة اليوم

وقال ترامب للصحفيين خلال مؤتمر صحفي في المكتب البيضاوي الجمعة "هم قريبون جدا من اتفاق بشأن غزة"، مضيفا "سنبلغكم (بالتطورات) خلال الساعات المقبلة أو ربما السبت. لدينا فرصة للتوصل إلى اتفاق".
وكانت حركة حماس، قد قالت مساء أمس الجمعة، إنّها ما تزال تجري مشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية حول مقترح وقف إطلاق النار والذي تسلمته من مبعوث الرئيس ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وقالت إنه لا يلبي أيا من المطالب العادلة والمشروعة للفلسطينيين.
وتقترح الخطة الأميركية بشأن غزة، وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما وإطلاق سراح 28 محتجزا إسرائيليا (10 أحياء و18 متوفين) خلال الأسبوع الأول، مقابل إطلاق سراح 125 أسيرا فلسطينيا محكوما عليهم بالسجن المؤبد وجثامين 180 شهيدا فلسطينيا، وفقا لـ"رويترز".
-
أخبار متعلقة
-
الأمم المتحدة: الكارثة الإنسانية بغزة في أسوأ حالاتها منذ بداية حرب الإبادة
-
الأونروا :مساعدات غزة لا تتناسب مع حجم المأساة الإنسانية
-
شهيدان إثر قصف من مسيرة إسرائيلية شرقي خان يونس
-
آليات الاحتلال تصدم حافلة تقل حجاجا في جنين بشكل متعمد
-
ترامب: نقترب من اتفاق بشأن غزة اليوم أو غداً
-
"أوتشا": غزة تتغذى بالتنقيط والجوع يقترب من مستويات كارثية
-
72 شهيدًا في قطاع غزة خلال 24 ساعة
-
45 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى