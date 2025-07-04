العالم ينتظر .. هل تقبل حماس هدنة الشهرين؟

07:07 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الصحية في غزة، الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 40 شهيدًا، في الوقت الذي يترقّب فيه العالم رد حركة حماس على مقترح هدنة الشهرين. اضافة اعلان





وقال مسؤولون في وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إن 20 فلسطينيًا على الأقل استُشهدوا خلال الليل في غارة جوية إسرائيلية على القطاع، وذلك في وقت قال فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يتوقّع أن ترد حركة (حماس) على اقتراحه "الأخير" لوقف إطلاق النار في غزة خلال 24 ساعة.



وقال مسؤولون في مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة إن الجيش الإسرائيلي نفّذ غارة جوية على منطقة خيام غرب المدينة عند الثانية صباحًا تقريبًا، مما أسفر عن استشهاد 15 فلسطينيًا شردتهم الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عامين.



وقال مسعفون إن خمسة أشخاص استُشهدوا في جباليا شمال القطاع.



وفي وقت لاحق من اليوم الجمعة، تجمّع فلسطينيون لأداء صلاة الجنازة قبل دفن الشهداء الذين سقطوا خلال الليل.



وذكر ترامب في وقت سابق أن من المحتمل معرفة خلال 24 ساعة ما إذا كانت حماس ستقبل بوقف إطلاق النار مع إسرائيل.



وأعلن ترامب، الثلاثاء، أن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لإتمام وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا مع حماس، على أن تعمل مختلف الأطراف خلال هذه الهدنة على إنهاء الحرب.



وقالت حماس، التي سبق أن أعلنت أنها لن ترضى إلا باتفاق ينهي الحرب بشكل دائم، إنها تدرس الاقتراح، لكنها لم تُعطِ أي مؤشر حول ما إذا كانت ستقبله أم سترفضه.



وقال مصدر مطّلع على موقف حماس إن الحركة تطالب بضمانات واضحة بأن مفاوضات لإنهاء الحرب ستُجرى خلال وقف إطلاق النار الذي سيسري لمدة 60 يومًا، وأنه في حال لم يتم التوصّل إلى اتفاق بحلول نهاية تلك الفترة، فسيُجري تمديد وقف إطلاق النار حتى يتمكّن الجانبان من التوصّل إلى اتفاق.



لم يُعلّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد على إعلان ترامب بشأن وقف إطلاق النار. ويُعارض بعض أعضاء الائتلاف اليميني الذي يتزعمه أي اتفاق، بينما أبدى آخرون دعمهم له.



وقال نتنياهو مرارًا إنه يجب نزع سلاح حماس، وهو أمر رفضت الحركة مناقشته حتى الآن.



رويترز